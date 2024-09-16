Narin için adını değiştirdi! "O katille aynı ismi taşımak istemiyorum"

16 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:40

Türkiye'nin konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Manisa'da yaşayan Nevzat Temel isimli vatandaşın ismini değiştirmesine neden oldu. 54 yaşındaki Nevzat Temel, Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşımak istemediğini belirtip mahkemeye başvurdu.

Narin Güran cinayetinde tüm bildiklerinizi unutun! Her şeyi değiştirecek detaylar: 'Amca, anne ve yenge...'

Narin Güran cinayetinde tüm bildiklerinizi unutun! Her şeyi değiştirecek detaylar: 'Amca, anne ve yenge...'

Türkiye günlerdir Diyarbakır​'da kaybolan ve 9 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetini konuşuyor. Herkesi derinden etkileyen Narin cinayeti Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 54 yaşındaki Nevzat Temel'in ismini değiştirmesine neden oldu.

İSMİNİ BARIŞ OLARAK DEĞİŞTİRMEK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Nevzat Temel korkunç cinayetin itirafçısı olan Nevzat Bahtiyar​ ile aynı ismi taşıdığı için mahkemeye başvurdu. Temel yaşanan olaydan çok etkilendiğini belirterek ismini değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Turgutlu Adliyesine avukatı aracılığıyla verdiği dilekçenin ardından açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin mutluluk gelsin" dedi.