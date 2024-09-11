Narin olayından sonra ilginç görüntüler! Döner ve helva dağıtımı izdihama dönüştü

11 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:53

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu ve defnedildi. Adana'da bir grup esnaf, Narin için dua istedi. Esnaf Narin'in anısına döner ve helva dağıtmak istedi, adeta izdiham çıktı.

Tüm Türkiye Narin Güran’ın vefat haberinin acısını yaşarken skandal olayların ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medya uygulamaları TikTok, Instagram gibi platformlarda cinayet üzerinden karşılıklı tartışmalar ve durumun siyasi arenaya çekilmesi sıcaklığını korurken çok şaşırılacak bir olay meydana geldi.

İZDİHAM OLUŞTU

Adana'da bir grup esnaf, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in anısına dua edip helva ve döner dağıttı. Esnaf, yaklaşık 500 helva ve döneri vatandaşlara "Narin için dua edin. O bizim meleğimizdi" diyerek dağıttı. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan esnaftan Mehmet İkram Taş, ''Bu olay bizleri çok üzdü. Narin için ne yapabiliriz diye düşündük ve onun hayrına helva ve döner dağıttık. Allah onun mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle olaylar ülkemizde yaşanmasın'' dedi.

DUA İSTİYORUZ

Esnaftan Ali Can Halme ise Narin için çok üzüldüklerini belirterek, ''Böyle projelerimiz devam edecek. Narin başta olmak üzere aslında bütün öldürülen çocuklar için buradayız. Biz de helva kavurup dağıttık. Alan herkes bir dua etse yeter'' diye konuştu.

Helva ve döner alan vatandaşlardan Metin Demir, ''Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bunu yapan kişi insan olamaz'' diyerek tepki gösterdi.