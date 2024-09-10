Narin'den sonra bir kayıp daha! Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk evden çıktı, bir daha geri dönmedi

10 Eylül 2024 06:37 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 06:57

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki Resul, çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ekipler çocuğu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ormanlık alanlar taranırken, evler ve iş yerleri tek tek aranıyor.

Son dakika | Narin'in amcasının ifadesi ortaya çıktı: "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye soruldu

Son dakika | Narin'in amcasının ifadesi ortaya çıktı: "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye soruldu

Türkiye, Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın yasını tutarken bir endişe verici haber de Çanakkale'den geldi. Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki Resul Guliyef, çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Çocuklarının eve geri dönmediğini gören kederli aile durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Köy girişindeki kameralar incelendiğinde, 12 yaşındaki Resul’ün köyden çıkış yaptığı belirlendi. Geniş çaplı yapılan arama çalışmalarında bölgedeki ormanlık alanlar taranırken, evler ve iş yerleri tek tek kontrol ediliyor. Arama çalışmalarına vatandaşlarda destek veriyor.