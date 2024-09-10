Narin'den sonra bir kayıp haberi de Çanakkale'den gelmişti! 12 yaşındaki çocuk ağaçta uyurken bulundu

10 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:38

Narin Güran'dan sonra bir endişelendiren haber de Çanakkale'den gelmişti. Ezine ilçesinde çantasını yırttığı için annesinin vereceği tepkiden korkan 12 yaşındaki Resul Guliyev, evi terk etti. Ekipler, çocuğu 7 kilometre ilerde bir ağacın tepesinde uyurken buldu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Tüm Türkiye Narin'i konuşurken bir endişelendiren haber de Çanakkale'den geldi. Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana gelen olayda; 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti.

Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki Resul, durumu annesine söyledi. Annesinin kendisine çok kızacağını düşünen Resul, büyük bir korkuyla evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

AĞAÇTA UYURKEN BULUNDU

Görüntülerden yola çıkan ekipler, çocuğu evine 7 kilometre mesafedeki Bozcaalan mevkiinde bir tarlada ağacın tepesinde uyurken buldu.

OĞLUNU GÖREN ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Jandarma ekiplerince ailesine getirilen Resul Guliyev’i gören annesi gözyaşlarını tutamadı. O anlar kameraya yansırken, duygulanan anne Yakut Askerova, “Ben sensiz perişanım, sabaha kadar uyumadım seni bekledim” diyerek öptü.

"ÜZERİNE ÇOK GİTTİM"

Oğluna çantasını yırttığını söylediğinde çok kızdığını söyleyen anne Yakut Askerova, "Evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. 'Anne dikersen olur' dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti, ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı" ifadelerini kullandı.