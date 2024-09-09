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Narin'in abisi Baran Güran mezar başında isyan etti! İfadeleri yürek acıttı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Gerçek Gündem
09 Eylül 2024 16:05 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:32

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Şehir dışındaki abisi Baran Güran isyan etti. Baran'ın 8 yaşındaki Narin'in cenazesinde sözleri yürek acıttı.

19 gün sonra evinin yakınındaki derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in acı haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak ağabeyi Baran Güran'a teslim edilmişti.

Narin'in abisi Baran Güran mezar başında isyan etti! İfadeleri yürek acıttı - 1. Resim

MEZAR BAŞINDA İSYAN ETTİ

Narin'in cenazesinde şehir dışında yaşayan ağabeyi Baran Güran'ın sözleri yürekleri dağladı.

Cenazeye anne, baba ve ağabeyleri gözaltında olduğu için katılamadı. Cenazeye katılabilen tek ağabeyi, cenazenin de teslim edildiği ve şehir dışında yaşayan Baran Güran oldu.

Narin'in abisi Baran Güran mezar başında isyan etti! İfadeleri yürek acıttı - 2. Resim

Baran Güran cenazede "Ondan ne istediniz? Daha 8 yaşındaydı. Allah belanızı versin." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Narin cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, elde edilen bulgulara göre 23 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem
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