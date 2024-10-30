Narin'in babası Arif Güran, eşini ve oğlunu cezaevinde neden hiç ziyaret etmediğini açıkladı!

30 Ekim 2024 12:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 13:08

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran günler sonra ilk kez konuştu. Narin benim için faklıydı diyen baba Güran, neden eşini ve oğlunu cezaevinde hiç ziyaret etmediğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolan ve cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran günler sonra açıklama yaptı. Tamamlanan soruşturma hakkında değerlendirmeler yapan baba Güran, Narin'in kendisi için çok farklı olduğunu söyledi. Baba Güran, günlerdir cezaevinde bulunan eşi ve oğlunu da neden hiç ziyaret etmediğini açıkladı.

"HEM CANIMI ALIYORLAR, KALKIP OĞLUMU, HANIMIMI, KARDEŞİMİ İÇERİ ALIYORLAR"

Bu kameradaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla her şeyin aydınlanacağını söyleyen Güran, “Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de ya balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz” dedi.

"BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ?"

“Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok” diyen Güran, “Şu an benim karşımda, 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor?" ifadelerini kullandı. Arif Güran şöyle devam etti:

"Evin karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var. Güneş vurdu deniliyor. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vurdu. Şu an tam karşımızda. Bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıktığını bile göremiyoruz. Fazla bir şey istemiyorum. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı kent güvenlik yönetim sistemi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümlüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı. Bizden ne istiyorsunuz?"

"VAHŞİ ADAM BIRAKMADI KIZIM ÇIKSIN"

Arif Güran, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak.”

"HİÇ KİMSEYİ ZİYARETE GİTMEDİM"

Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını iddia eden Güran, “İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın” ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.