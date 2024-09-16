Narin'in bedeninin dereden çıkarılma anının görüntüsü ilk kez yayımlandı

16 Eylül 2024 02:08 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 02:09

Narin Güran'ın 19 gün aranmasının ardından Eğertutmaz Deresi'nde gömülü şekilde cesedinin çıkarılma anının fotoğrafı yayımlandı. Amca Salim Güran'dan aldığı talimatı yerine getiren Nevzat Bahtiyar küçük kızı 15-20 kilo ağırlığı olan taşın altına gömerek saklamıştı. Narin'in bedeninin çıkarıldığı o taşın görüntüsü ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 günlük aranma sürecinin ardından Eğertutmaz Deresi'nde bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın çıkarılma anının fotoğrafı yürekleri yaktı. Küçük çocuğun neredeyse kendi ağırlığındaki taşın altına gömülü olduğu taşın büyüklüğü dikkatleri çekti. Amca Salim Güran tarafından talimat alan Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i gömdüğü yer görüntülendi.

NARİN'İ KENDİ AĞIRLIĞINDAKİ KADAR TAŞIN ALTINA SAKLADI

Türkiye Narin Güran'ın bulunuşundan bu yana cinayetin neden işlendiği konusundaki gizemi tartışmaya devam ediyor. A Haber tarafından Narin'in gömülü olduğu taşın altından jandarma tarafından çıkarılma anı yayımlandı.

Soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran tarafından dereye gömme talimatını nasıl aldığını şöyle anlatmıştı:

''Battaniyeye sarılı çocuğu ikimiz alıp çuvala koyduk. Ben çuvalı arabama koydum sonra muhtar dereyi işaret etti. Ben de arabamla dere kenarına gittim. Çuvalın ağzını bağlayacak ip aradım. Sonra çuvalda bulunan çantanın ipini söküp çuvalın ağzını bağlamaya başladım. Eve geldiğimde köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güran’ı aramaya çıkmışlardı. Evde namaz kıldım daha sonra yemek yemeden Narin’i arama faaliyetine katıldım” demişti.

“Ağacın yanında derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye üzerinde taş koydum. Taşın büyüklüğü 15-20 kg civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı.”