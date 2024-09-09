Narin'in kayboluşunun 4'üncü gününde meğer o araç görüntülenmiş! Emniyet helikopterindeki detay ortaya çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Eylül 2024 22:36 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 22:43

Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolmasının 4'üncü gününde naaşının taşındığı kırmızı aracın aslında görüntülendiği ortaya çıktı. Bölgeyi havadan tarayan emniyet helikopteri tarafından yapılan çekimde Narin'in ölü bedeninin de taşındığı aracın da olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin'in cesedinin taşındığı aracın kamera kayıtlarına yansıdığı tespit edildi. Tanık itiraflarıyla ortaya çıkan kırmızı araçta taşınan aracın aslında kayboluşunun 4'üncü gününde emniyet helikopteri tarafından görüntülendiği açıklandı. Bugün yansıyan tanık ifadesine göre Narin'in 21 Ağustos'ta ölü teslim alındığı ve araçla taşındığı belirtilmişti. NARİN BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın (8) cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dün mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunduktan sonra bugün defnedildi. NARİN'İN BEDENİNİ TAŞIYAN KIRMIZI OTOMOBİL ARAMA ÇALIŞMALARINA TAKILMIŞ Narin'in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.'nin Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu tespit edildi.. İlgili Haberler Son dakika | Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı: İtirafçının tam ifadesi ortaya çıktı Narin'in abisi Baran Güran mezar başında isyan etti! İfadeleri yürek acıttı Son dakika | Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin ve teğmenler değerlendirmeleri: Hesabını soracağız