Narin'in mezarı başında ağıt yakan akrabasının sözleri şoke etti! "Havin'ime de böyle kıydılar"

10 Eylül 2024 15:31 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:33

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Narin Güran cinayetinde sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, dün düzenlenen cenaze töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Narin'in mezarı başında ağıt yakan akrabasının sözleri kafalarda soru işareti bıraktı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran'ın cansız bedeni çuvalın içinde bir dere yatağında bulundu. Aile bireylerin de içinde bulunduğu 24 kişi için ek gözaltı kararı alınırken, vahşetin sır perdesi de yavaş yavaş aralanmaya başlandı. Tüm Türkiye'yi ağlatan cinayetin ortaya çıkmasının ardından dün Narin için cenaze töreni düzenlendi. Öldürüldüğü köye gömülen Narin'in cenaze töreninde kaydedilen görüntü ise akıllarda soru işareti bıraktı.

NARİN'İN MEZARI BAŞINDA SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLDU

Batıkarakoç köyünde kılınan cenaze namazın ardından Narin Güran'ın cansız bedeni Tavşantepe köyüne getirildi. Acımasızca katledilen Narin'in cenaze töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Narin'in mezarı başında ağıt yakan bir akrabasının "Havin'ime de böyle kıydılar" sözü dikkat çekti.