Narin'in mezarı başında hıçkırarak ağladı, küçük kızın sözleri yürek parçaladı! 'Sana kurban olayım Narin'

13 Eylül 2024 12:57 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 13:01

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunan Narin Güran'ın mezarını akrabaları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Çiçek ve oyuncaklarla donatılan mezarın başında ağıtlar yakan arkadaşının sözleri ise herkesin yüreğini dağladı. "Narin, ben sana kurban olayım" diyerek ağlayan küçük kızın o anları yürek dağladı.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Tüm Türkiye'nin ağladığı Narin Güran​ soruşturmasında aile fertlerinin de içlerinde bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama​ kararı verildi. Cinayette düğümler bir bir çözülürken yüzlerce vatandaş da Narin'in mezarını ziyaret etmeye deva ediyor. Narin'in mezarı başında ağlayan arkadaşının ağıtları ise yürekleri parçaladı.

"OY NARİN, SANA KURBAN OLAYIM"

Narin'in mezarında gözyaşlarına boğulan küçük kızın feryatları yürek dağladı. "Oy Narin. Ben sana kurban olayım Narin" diyerek ağıt yakan küçük kız yanında getirdiği oyuncağı da vahşice katledilen arkadaşının mezarına bıraktı. O anlar herkesi ağlattı.

"BU KIZIN NE SUÇU VAR"

Kızı ve eşi ile Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Şehmus Meşe, ufacık kız için ne diyeceklerini bilemediklerini dile getirerek, “En ağır cezaların verilmesini istiyoruz. İnşallah bir daha bu tür olaylar olmaz. Hepimiz çocuk sahibiyiz. Bu kızdan ne istediler, bu kızın ne suçu var. Allah, hakkını bırakmasın, en ağır şekilde ceza almalarını istiyoruz” dedi.