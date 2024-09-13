Narin'in mezarında gündem olan görüntü! Gelinlikleri kaldırıp okul önlüğü koydu

13 Eylül 2024 17:12 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:22

Diyarbakır'da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran'ın mezarı vatandaşların akınına uğradı. Oyuncak, çiçek ve gelinliklerle kaplanan mezarı gören vatandaş duruma sinirlendi. Gelinlikleri kaldıran vatandaş, yerine okul önlüğü koydu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Narin'in tutuklanan annesinden şoke eden sözler! "Çok mutluyum"

Narin'in tutuklanan annesinden şoke eden sözler! "Çok mutluyum"

Türkiye, Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen Narin Güran'a ağlıyor. Soruşturmanın daha da derinleştiği olayda yeni ifadeler ortaya çıktı, aile fertleri dahil 10 kişi tutuklandı. 8 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Narin, öldürüldüğü köyde toprağa verildi. Narin'in mezarını ziyaret eden binlerce vatandaş gelinlik, çiçek ve oyunca bıraktı. Vatandaşların mezara ziyaretleri devam ederken, kaydedilen görüntüleri gündem oldu.

NARİN'İN MEZARINDAKİ GELİNLİKLERİ KALDIRDI

Mezardaki gelinlikleri gören şair Harun Tutuş duruma tepki gösterdi. Önlük ve kitap olması gerektiğini söyleyen Tutuş, mezardaki gelinlikleri kaldırarak yerine okul önlüğü koydu.

Tutuş, kıyafetleri bir kenara kaldırırken sekiz yaşındaki çocuğun mezarına okul önlüğü ve çanta bıraktı.