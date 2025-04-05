Narin’in son gülüşü ortaya çıktı: Yeni görüntüler yayımlandı

Küçük Narin’in kaybolmadan önce evde neşeyle gülümsediği anlara ait görüntüler, aylar sonra ortaya çıktı. Cinayetten kısa süre önce kardeşi tarafından kaydedilen bu video, vahşetin gölgesinde yürekleri burktu. Ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanan davanın ardından gelen bu görüntü, "Narin’in gülüşü" ile bir kez daha hafızalara kazındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ait, olaydan kısa süre önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde küçük Narin’in neşeli halleri yürek burkarken, cinayetin dehşeti bir kez daha gözler önüne serildi.

21 Ağustos 2024’te Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran, yapılan aramalar sonucu 8 Eylül’de köye yaklaşık 1,3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içine konulmuş halde ölü bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran tutuklanarak yargılandı. Ayrıca, Narin’in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar da gözaltına alındı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 28 Aralık 2024’te karar açıklandı. Mahkeme, anne, ağabey ve amcayı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

SON GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Cinayetin ardından aylar sonra Narin Güran’a ait son görüntü de gün yüzüne çıktı. Kardeşi M.E. Güran tarafından yaz aylarında kaydedilen cep telefonu görüntüsünde, Narin’in gülümseyerek kamera karşısında neşeyle dans ettiği görülüyor. Videonun, cinayetten kısa bir süre önce Narin’in evinde çekildiği öğrenildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıkların suçlamaları kabul etmediği ancak toplanan deliller, tanık beyanları ve otopsi raporu doğrultusunda suçun birlikte işlendiğinin sabit olduğu vurgulandı.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, adli sürecin tamamlanmasına rağmen vicdanlarda derin izler bırakmaya devam ediyor.