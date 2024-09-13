Narin'in tutuklanan annesinden şoke eden sözler! 'Benden bile şüpheleniyorlar, çok mutluyum"

13 Eylül 2024 15:20 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:44

Diyarbakır’da 21 Aralık’ta kaybolan ve cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran tutuklandı. Annenin Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce verdiği röportaj duyanları şoke etti. Yüksel Güran arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyleyerek, “O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar, çok mutluyum" dedi.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen Narin Güran soruşturmasında anne Yüksel Güran ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’ etme gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma derinleşirken, anne Yüksel Güran'ın Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce söylediği sözler dikkat çekti. Anne Güran, titizlikle süren çalışmalar için, "benden bile şüphe ediyorlar, çok mutluyum" demişti.

"BENDEN BİLE ŞÜPHELENİYORLAR, MUTLUYUM"

Yüksel Güran, 27 Ağustos’taki röportajında “Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün.” demişti.

"BÜTÜN AİLEM MAHVOLDU"

“Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz” diyen anne Güran, “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm” şeklinde konuşmuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE KIZIMLA ÇİFTETELLİ OYNAYACAĞIM"

Okulların açılmasına da az kaldığını söyleyen anne Güran, “Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kayınımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım” ifadelerini kullanmıştı.