Van Gölü'nde ölümcül tehlike! NASA o korkunç kareyi birinci seçmişti: 19 kişinin ölümüne sebep oldu

20 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 16:52

Yaz mevsimiyle birlikte boğulma vakaları artışa geçti. Van'da sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi olan Van Gölü'nde bu yaz 19 kişi hayatını kaybetti.

Van Gölü’nde boğulma vakaları artınca, uzmanlar göldeki rip akıntısı ve girdaplara dikkat çekip vatandaşlara uyarıda bulundu.

UZMANLAR UYARDI: ÇOK GÜÇLÜ AKINTI SİSTEMİ VAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Yaz mevsimi geldiği zaman insanlar serinlenmek ve eğlenmek Van Gölü'ne akın ediyorlar. Şunu bilmemiz lazım Van Gölü'nde çok güçlü akıntı sistemleri var. Bu sebepten dolayı eğer iyi yüzme bilmiyorsak, can simidimiz, can yeleğimiz yoksa kıyıdan uzaklaşmamız gerekiyor" dedi.

Van Gölü'nün devasa bir ekosistem olduğunu belirten Mustafa Akkuş şöyle devam etti:

"Van Gölü 3 bin 712 kilometre yüzey alanı ve maksimum 461 metre derinliği ile beraber devasa bir ekosistem. Özellikle Van körfezi dediğimiz yerde ve Akdamar Adası ile Tatvan arasında kalan kısımla Çarpanak Adası ve karşı kıyılar arasında güçlü akıntılar var.

Bu akıntılara rüzgarlar ve sıcaklık farkları sebebiyet veriyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında hızı 18 santimetre bölü saniyeye varan güçlü akıntılar oluşuyor. Balıkçıların kış aylarında atıkları ağlar akıntılarla beraber kilometrelerce ötelere sürüklendiği oluyor."

NASA ÖLÜMCÜL TEHLİKEYİ GÖRÜNTÜLEDİ

Van Gölü'ndeki ölümcül tehlike ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından görüntülenmişti.

NASA'nın 2021’de düzenlediği Dünya Turnuvası adlı online fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından 2016'da uzaydan çekilen ve oyların çoğunu alarak birinci olan Van Gölü fotoğrafında göldeki ana akıntılar da görülüyor.