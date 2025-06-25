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 | Özge Sönmez

NATO, Dışişlerine yazı mı gönderdi? DMM'den açıklama geldi

"Dışişlerinden YÖK’e talimat! NATO’ya üniversitelerden öğrenci devşirme girişimi" başlıklı habere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızın, NATO’yla ilişkiler kapsamında gerçekleştirdiği bir bildirimden yola çıkarak hedef gösterilmesi, ülkemizin ulusal güvenlik çıkarları açısından endişe verici olduğu gibi yayıncılık ilkeleriyle de asla bağdaşmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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NATO, Dışişlerine yazı mı gönderdi? DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:17

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "NATO elemanlarının ‘staj’ bahanesiyle üniversitelerde dolaşıp gençleri devşirebilmesi için Dışişleri Bakanlığı YÖK’e yazı gönderdi" iddiasına açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızın habere konu faaliyeti, NATO’nun üye ülkelerdeki misyonlarında ülkemizi temsilen görev alabilecek yetkin personeller yetiştirmek üzere hazırlanan staj programlarıyla ilgili koordinasyon kapsamında gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"YAYINCILIK İLKELERİYLE DE ASLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dışişleri Bakanlığımızın, NATO’yla ilişkiler kapsamında gerçekleştirdiği bir bildirimden yola çıkarak hedef gösterilmesi, ülkemizin ulusal güvenlik çıkarları açısından endişe verici olduğu gibi yayıncılık ilkeleriyle de asla bağdaşmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığımızın habere konu faaliyeti, NATO’nun üye ülkelerdeki misyonlarında ülkemizi temsilen görev alabilecek yetkin personeller yetiştirmek üzere hazırlanan staj programlarıyla ilgili koordinasyon kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığımız, devletimizin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekte; devletimizi uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil etmektedir.

Dışişleri Bakanlığımız, üyesi bulunduğumuz kolektif güvenlik örgütü NATO ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu başlıca kurumlardan bir tanesidir.

Ülkemiz, dünyanın muhtelif bölgelerinde NATO'nun barış misyonlarını desteklemekte, ittifakın istikrarlaştırıcı rolüne ve güvenliğine önemli katkılar sunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığımız, ülkemiz ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturan yapılara karşı yine aynı NATO bağlamı dolayısıyla da müdahale edebilmektedir.

Nitekim İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinde de Türkiye’nin NATO üyeliğinin ulusal çıkarlarımız açısından ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

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