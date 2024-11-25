NATO Genel Sekreteri Rutte'tan TUSAŞ'a ziyaret! Hain saldırı sonrası taziye defterini imzaladı

25 Kasım 2024 21:25 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:37

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.

NATO​ Genel Sekreteri olarak 1 Ekim'de göreve başlayan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte​, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara​'ya geldi.

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​'ı ziyaret ettikten sonra 23 Ekim'de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a geldi.

Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı belirtildi.

TAZİYE DEFTERİNİ İMZALADI

Mark Rutte TUSAŞ ziyaretinde, TUSAŞ şehitlerinin anısına taziye defterini imzaladı. Rutte, ziyaret kapsamında, beraberindeki NATO heyetiyle Türk savunma sanayisine dair bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra TUSAŞ yetkilileri de bulundu.

Toplantıda yetkililer tarafından, Türkiye’nin NATO’daki güçlü varlığının önemi ve NATO ülkeleriyle savunma sanayii alanında sürdürülebilir iş birliğinin gerekliliği vurgulandı. Görüşmede, Rutte'ye Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarını tanıtan bir sunum yapıldı.

Genel Sekreter Rutte, görüşmenin ardından Görgün ve yetkililer eşliğinde yerli ve milli platformlardan Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III, ŞİMŞEK, İHA’lar ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerini yerinde inceledi.