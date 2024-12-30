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Navigasyon kurbanı oldular: Dağ yolunda mahsur kaldılar!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 02:12 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 02:27
Navigasyon kurbanı oldular: Dağ yolunda mahsur kaldılar!

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı köyü ormanlık alanında, navigasyonun götürdüğü yolu takip edince araçları çamura saplanan 3 kişi kurtarıldı.

Yalova​'dan Bursa'nın Orhangazi​ ilçesine giderken navigasyon kullanan vatandaşlar dağ yoluna girdi. Burada Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı köyü ormanlık alanında araçları çamura saplanan vatandaşlar 112'den yardım talebinde bulundu.

Navigasyon kurbanı oldular: Dağ yolunda mahsur kaldılar! - 1. Resim

Bölgeye sevk edilen Yalova AFAD​ ve jandarma ekipleri vatandaşlara ulaştı. Hamzalı köyünden gelen traktör vasıtasıyla araç saplandığı çamurdan çıkartıldı.

Navigasyon kurbanı oldular: Dağ yolunda mahsur kaldılar! - 2. Resim

Yapılan kontrollerin ardından vatandaşlar yollarına devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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