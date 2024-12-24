Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa etti

24 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:03

Gelecek Partisi'nden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gelecek Partisi​'nden Ankara​ Milletvekili​ Nedim Yamalı partisinden istifa​ ettiğini duyurdu. Yamalı'nın istifasıyla Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düştü. Böylece Saadet Partisi grubu düşmüş oldu.

"GELECEK PARTİSİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Nedim Yamalı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.