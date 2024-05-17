Nefes borusuna yemek kaçan öğretmen 7 ay sonra öldü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 16:12 - Güncelleme : 17 May 2024 16:20
Kastamonu'da yediği yemek boğazına takılan öğretmen 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kastamonu’da Kuzeykent TOKİ İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık 7 ay önce korkunç bir olay yaşadı. Yediği yemek nefes borusuna kaçan öğretmenin kalbinin durduğu belirlendi.
HASTANEDE HAYATA DÖNMÜŞTÜ
Ayhan Palabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren Ayhan Palabıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç öğretmenin cenazesinin, yarın memleketi Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı