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Nefes kesen 'kaçak forma' operasyonu! Değeri tam 250 milyon TL

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 12:58 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:15

İstanbul'da polis ekipleri yurt dışından ülkeye kaçak yollarla 4 büyük kulübe ait forma getirdiklerini tespit ettiği 2 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 milyon TL olan 180 bin adet forma bulundu.

Yurt genelinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Bu kez operasyon İstanbul'da düzenlendi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın aralarında bulunduğu dört büyük spor kulübünün futbol takımlarına ait formaların yurt dışından ülkeye kaçak olarak getirildiği ve Türkiye'de piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisine ulaştı.

Nefes kesen 'kaçak forma' operasyonu! Değeri tam 250 milyon TL - 1. Resim

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mali değeri 250 milyon liranın üzerinde olan söz konusu formaları piyasaya sürmeye çalışan uluslararası şebekeyi takibe alan polis, Güngören ve Esenler ilçelerinde 2 iş yeri ve bir depo tespit etti.

Belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dört kulübün futbol A takımlarına ait kaçak ya da sahte olduğu anlaşılan 180 bin 324 forma ve antrenman eşofmanı ele geçirildi.

Nefes kesen 'kaçak forma' operasyonu! Değeri tam 250 milyon TL - 2. Resim

PİYASAYA SÜRECEKLERDİR 

Ele geçirilen yeni ve eski sezonlara ait formalara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında el konulan ürünlerin, şebeke tarafından 2024-2025 futbol sezonu öncesi piyasaya sürülmek istendiği ve milyonlarca liralık vurgun yapmaya hazırlandıkları anlaşıldı.

El konulan ürünlerin sahte ya da kaçak olup olmadığı, ilgili kurumlarca yapılacak incelemelerin sonunda ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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