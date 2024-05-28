Nefessiz kalan öğrencisine müdahale edemedi, okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 22:15 - Güncelleme : 28 May 2024 22:16
Samsun'da boğazına kurabiye kaçan ortaokul öğrencisi bir anda nefessiz kaldı. Sınıftaki öğretmeninin müdahalesi başarılı olmayınca öğrenciyi Heimlich manevrasıyla okul müdürü kurtardı.
Samsun’da nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenci okul müdürünün müdahalesiyle ölümden döndü. Panik dolu anlar okul kamerasına yansıdı.
İlkadım ilçesinde bulun Baruthane Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Laleli, ders sırasında bir kurabiyeyi ağzına attı. Kurabiye soluk borusuna kaçan öğrenci nefessiz kaldı. Sınıfta ders anlatan öğretmeni ilk müdahaleyi yapmasına rağmen kurabiye çocuğun soluk borusundan çıkmadı. Durumun Okul Müdürü Erkan Teker’e bildirilmesi üzerine koşarak olay yerine gelen Müdür Teker, Heimlich manevrasıyla öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi çıkarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı