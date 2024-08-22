Neslihan Yılmaz'ın kahreden ölümü! Zayıflamak için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti

22 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:47

Ankara'da bir çağrı merkezinde çalışan 26 yaşındaki Neslin Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi'nde ameliyat oldu. 27 Mayıs 2024'te yapılan tahlillerin ardından aynı gün ameliyata alınan Yılmaz, operasyon sonrası üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Eve döndüğünde rahatsızlanarak tekrar hastaneye giden Neslin, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde yaklaşık 5 saat süren iki ameliyat daha geçirdi. Ancak 26 yaşındaki genç kadın, 21 Haziran 2024'te hayatını kaybetti.

ACILI AİLE SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Kızlarını Neslin Yılmaz'ı kaybeden acılı aile soluğu savcılıkta aldı. Acılı aile operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve hastane yönetiminden ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu.

"AMELİYATTAN SONRA KIZIM HİÇ İYİLEŞEMEDİ"

Anne Zübeyde Yılmaz tarafından mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ameliyat gerçekleşmeden önce kızımın değerleri alındığında bazı değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle ameliyatın gerçekleşmeyeceği söylendi. Özellikle trigliserid: 1.123, CRP:16,5 çıktığından anestezi uzmanı tarafından bu değerlerle ameliyata alınamayacağı bilgisi verilmişti. Doktor Erkan Aksoy kızımın değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle anestezi doktorunun ameliyata izin vermediğini ama daha önce bu şekilde ameliyat yaptığını bir sorun oluşmadığını, kendisinin anestezi doktorunu ikna ettiğini söyledi. Bu değerlerin düşmesi için ve kızımın ameliyata uygun değerlere ulaşması için beklenmesi gerekirken, aynı gün 27 Mayıs 2024 tarihinde Fatsa Medi-Tech Hastanesinde Doktor Erkan Aksoy tarafından ameliyat edilmiştir. Bu ameliyattan sonra kızım hiç iyileşemedi ve hayatını kaybetti”

"KIZIM HİÇBİR ŞEY YİYEMİYOR, SÜREKLİ KUSUYORDU"

İlk ameliyatın ardından kızının sürekli olarak rahatsızlandığını aktaran anne Zübeyde Yılmaz, “Neslin ameliyat olmak istedi. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Medi-Tech Hastanesi'ne yatırdık ve tahlillerini yaptırdık. Bize, 27 Mayıs 2024 tarihinde hastaneye yatırılacağı ve ameliyat yapılacağı söylendi. Tahlilleri yapıldı ve o gün ameliyata alındı. Ameliyat yapıldıktan sonra 3 gün hastanede kaldık ve sonrasında eve döndük. Eve döndüğümüzde kızım hiçbir şey yiyemiyor, sürekli kusuyordu. O günden sonra kesinlikle uyku ve dinlenmesi yoktu, nefes almakta da zorlanıyordu. Doktor ile görüşerek yeniden hastaneye gittik ve doktor ile görüşmemizde kızıma ‘suyu çok içiyorsun, fazla içme, ondan oluyor' dediler” ifadelerini kullandı.

"BENİM ÇOCUĞUMU MAHVETTİLER"

İlk ameliyatın ardından kızının ikinci defa ameliyata alındığını ve doktorun kendilerine “Özür dilerim, hakkını helal et, benim hatammış, mide dönmesi olmuş” dediğini ileri süren anne Zübeyde Yılmaz, “Bu esnada kızım düzelmedi, sürekli ateşleniyordu. Çocuğum hiç rahat değildi, uyku da uyuyamıyordu. Sonrasında hastane üçüncü ameliyata alacağını söyledi ve aldılar. Bu ameliyattan önce zaten bizi bayram nedeniyle kadın doğum servisine verdiler, bu serviste klimalar da kapandı. Tek hasta biz olduğumuz için klimaları açmadılar. Hastanedekiler ve hemşireler bizi azarladı, kızımın fotoğraflarını çekip doktoruna atıyordum ve halinden haberdar atıyordum, buna da izin vermediler. Kötü şeyler yaşadık. Sonrasına ben kızımı kaybettim. Doktor ve hemşirelerden şikayetçiyim. Doktorun hatası olduğuna inanıyorum. Benim çocuğum ger gelmeyecek, imkanı yok. Benim çocuğumu mahvettiler” diye konuştu.

"BİZE SADECE 'ÇOK İYİ' DEDİLER"

Hastanede kaldıkları yaklaşık bir aylık süreçte kızlarının durumu hakkında kendilerine sağlık bilgi verilmediğini ve sürekli olarak durumunun iyi olduğunu söylediklerini belirten anne Yılmaz, “26 gün boyunca biz hastanede yattığımız süreçte hastane yönetimi ve doktordan hiçbir şekilde açıklama yapılmadı. Kızım vefat ettikten sonra da açıklama yapılmadı. Ben halen açıklama bekliyorum, benim çocuğumun neden vefat ettiğini öğrenmek istiyorum. Hastane sürecinde ne yaşadı? Çok kötü şeyler oldu ama hiçbir açıklama yapılmadı. Çocuğumun başında dosya bile yoktu, tansiyonu ölçüldüğünde, kan tahlili yapıldığında sorduğumuzda bize sadece ‘çok iyi' dediler, başka da bir şey bilmiyoruz” dedi.

"İNŞALLAH TÜRK ADALETİ YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPAR, ADALETE GÜVENİYORUZ"

Vefat eden Neslihan'ın kardeşi Mihriban Yılmaz (24) ise ablası Neslihan Yılmaz'ın büyük umutlar ile mutlu olacağını düşünerek bu yola çıktığını söyledi ve "Böyle olacağını bilmiyordu, sonradan kendisi de çok pişman oldu ve üzülmüştü. Onu çok özlüyorum. İnşallah Türk adaleti yapılması gereken her şeyi yapar, adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



Kız kardeş Mihriban (solda) ve anne Zübeyde Yılmaz (sağda)

OPERASYONU YAPAN DOKTOR: OLAYIN YARGIYA TAŞINMASINI BEN DE İSTİYORUM

Operasyonlarda ‘cerrahi bir hata' olmadığını belirten Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Ben cerrahi bir hata olmadığına eminim. Bu bir komplikasyon, bütün müdahaleleri yaptım. Ameliyatları yaptım, geceleri uyumadım ve yoğun bakım sürecinde ilgilendik. O ameliyatları yapmamız gerekiyordu. Ben insanların acısını, annenin psikolojisini anlıyorum, sonuçta kızını kaybetti. Ben hatamın olduğunu kabul etmiyorum ve olayın yargıya taşınmasını ben istiyorum, bir şey olmadığı ortaya çıksın ki ben bundan eminim. Bilirkişiye gittiği zaman ‘bunların bu şekilde yapılması lazımmış, hepsi yapılmış ancak olmamış' denileceğinden eminim” dedi.

"CERRAHİ BİR HATAM OLDUĞUNU KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Hastasını kaybettiğini için kendisinin çok üzgün olduğunu söyleyen Opr. Dr. Erkan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Ben böyle bir şeyi açıkçası hiç ön görmüyordum. Hastamın son ameliyatından sonra karın içi toparlandı, sıkıntı yoktu, kan değerledi düzeliyordu ama hasta kötüye gidiyordu. Ben yanlışım ve cerrahi bir hatam olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yaptığım işin sonuna kadar arkasındayım. Bu olay yargıya taşınsın, sonuçta ortada bir muamma var. Her şey kayıt altında. Midede dönme oluyor, bunun benimle bir alakası yok. Tüp mide ameliyatından sonra mide dönebiliyor. Bu döndükten sonra benim cerrah olarak ona müdahale etmem gerekiyor, ben de yapılacakları yaptım"