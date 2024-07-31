RTÜK ceza yağdırdı! Netflix, MUBI ve Blu TV'ye yaptırım kararı

31 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:28

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre; haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına ilişkin hazırlanan izleme raporları ele alındı.

PLATFORMDAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Ahlak dışı içeriği nedeniyle tepki çeken "Sosis Partisi" adlı yapımın, Prime Video'nun ardından Netflix'ten de kaldırılmasına karar verildi.

EN ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı "Climax" filmi de raporda yer aldı. RTÜK, filmin birçok sahnesinde özellikle şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiğini, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanarak ekrana getirildiğini, sigara, alkol, uyuşturucu, LSD kullanımı, argo dil ve müstehcenliğin her sahnede öne çıktığını belirledi.

Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.