Netflix 'Famagusta' dizisinden sonra bir skandala daha imza attı! Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan tepki: 'Ne oluyor Netflix, hayırdır?'

27 Ekim 2024 15:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:53

Türk askerini Kıbrıs'ta 'işgalci' olarak göstererek hedef alan Rum yapımı 'Famagusta' ile yoğun tepki çeken Netflix yeni bir skandal karara imza attı. Netflix, 'Filistin Hikayeleri' başlığındaki 32 filmden 30'unu kütüphanesinden kaldırdı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, "Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek?" diyerek skandal karara tepki gösterdi.

Dijital film platformu Netflix​, son dönemde sık sık tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Platform son olarak, Kıbrıs Barış Harekatı​'nı ele alarak çarpıtan ve Türk askerini hedef gösteren, Rum yapımı "Famagusta" adlı diziyle tepkilerin merkezine oturmuştu.

Konu, Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin​, Türkiye karşıtı dizinin ülkemizde yayınlanmayacağını açıklamıştı.

Büyük tepki çeken Netflix, şimdi de 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu 32 Filistin konulu filmden 30'unu sessizce kaldırdı.

'ZULMÜN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından Netflix'in bu kararına tepki gösterdi.

Mumcu, "Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek? Ya tarihi gerçekleri çarpıtıyorsunuz ya da tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulmün üzerini örtmeye çalışıyorsunuz!

Bu son girişiminiz, Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçı ve yapımcılara büyük bir saygısızlıktır. Küresel bir platform olarak Netflix'in, Filistin'in sesi olan yapımları susturması kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITMIŞTI

Yayınlarında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan "Famagusta" dizisine yer veren Netflix platformu büyük tepki çekmiş, dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

TÜRK İZLEYİCİLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Kıbrıs'ta 1974'te yaşanan olayların anlatıldığı iddia edilen Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisinde Türk askeri işgalci oldu. "Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının" konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor.

Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor. Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden oldu.