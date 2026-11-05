Netspeed çöktü mü, sorun mu var? 5 Kasım internette sorun mu var, neden yavaş?

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İstanbul
Netspeed internet sağlayıcısı üzerinden internete giriş yapmaya çalışan kullanıcılar sorunla karşılaşıyor. Downdetector raporlarına göre servis sağlayıcısında sorun olduğu raporlanırken konuyla ilgili firmadan açıklama bekleniyor. Sabah erken saatlerde başlayan bağlantı problemi devam ediyor.
İnternet sağlayıcı firması Netspeed üzerinden internete bağlanmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Hatanın kaynağına ve çözümüne ilişkin henüz kurumdan resmi bir açıklama yapılmadı.