Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

18 Ağustos 2024 23:35 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:38

Kütahya'dan acı haber! İki ayrı kazada 2 kız kardeş ve bir kadın hayatını kaybetti

Kütahya'dan acı haber! İki ayrı kazada 2 kız kardeş ve bir kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Arda Ç. yönetimindeki otomobil, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Arda Ç. ile beraberindekilerden Ayberk Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan ağır yaralı 3 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.