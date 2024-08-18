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Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Ağustos 2024 23:35 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:38

Nevşehir'de bir otomobil tıra arkadan çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Arda Ç. yönetimindeki otomobil, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Arda Ç. ile beraberindekilerden Ayberk Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan ağır yaralı 3 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Nevşehir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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