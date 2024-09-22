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Nevşehir'de feci kaza! Turist minibüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 14:45 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:45
Nevşehir&#039;de feci kaza! Turist minibüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de meydana gelen kazada turistleri taşıyan minibüs takla attı. Feci kazada sonrası ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nevşehir'de meydana gelen feci kazada Aydın Er E. idaresindeki turistleri taşıyan minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı.

Nevşehir'de feci kaza! Turist minibüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.

Nevşehir'de feci kaza! Turist minibüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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