Nevşehir'de feci kaza! Turist minibüsü takla attı: Çok sayıda yaralı var

22 Eylül 2024 14:45 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:45

Nevşehir'de meydana gelen kazada turistleri taşıyan minibüs takla attı. Feci kazada sonrası ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Motosikletli ölümden döndü! Antalya'da göz göre göre kaza

Motosikletli ölümden döndü! Antalya'da göz göre göre kaza

Nevşehir'de meydana gelen feci kazada Aydın Er E. idaresindeki turistleri taşıyan minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.