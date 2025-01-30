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Nevşehir'de koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki karısına satırla saldırdı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:54
Nevşehir&#039;de koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki karısına satırla saldırdı

Nevşehir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan bir şahıs, eşine satırla saldırdı Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken cani koca da gözaltına alındı.

Kadına şiddet vakaları bitmiyor. Nevşehir’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 42 yaşındaki M.K., eşi L.K.’yi (40) satırla saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

KADIN KAÇARAK CANINI ZOR KURTARDI

Kanlar içinde kalan eşini olay yerinde bırakan M.K., hızla kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Nevşehir'de koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki karısına satırla saldırdı - 1. Resim

ELLERİNDEN VE KAFASINDAN AĞIR YARALANDI

Ellerinden ve kafasından aldığı satır darbeleriyle ağır yaralanan L.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep’e sevk edildiği bildirildi.

Nevşehir'de koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki karısına satırla saldırdı - 2. Resim

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K.’yi saklandığı akrabasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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