Nevşehir'de koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki karısına satırla saldırdı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:54

Nevşehir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan bir şahıs, eşine satırla saldırdı Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken cani koca da gözaltına alındı.