Nevşehir'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

18 Ekim 2024 21:37 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 21:58

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kazaya sebep olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, aralarında turistlerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Nevşehir​'de akşam saatlerinde feci bir kaza​ meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralıların olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

YOLA KONTROLSÜZ ÇIKINCA KAZA YAPTI

Kaza, Nevşehir Aksaray​ karayolu, Acıgöl kavşağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Nevşehir plakalı otomobil sürücüsü, Acıgöl Kavşağında yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda Nevşehir istikametine dönmek istedi. Yola kontrolsüz çıkan otomobil, Nevşehir istikametinden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen Mersin plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZAYA YOL AÇAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra Aksaray istikametinden gelen ve içinde yabancı uyruklu turistlerin olduğu İstanbul plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazaya yol açan Nevşehir plakalı otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

5'İ TURİST 7 KİŞİ YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Kapadokya'yı gezmeye 5 turist ile 1 otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan turistlerin 4'ünün Alman, 1'inin de İngiliz uyruklu olduğu öğrenildi.

Yaralılar Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.