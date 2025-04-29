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 | Murat Makas

Nevşehir'den acı haber! Eğitimde bir astsubayın yanlışlıkla vurduğu silah arkadaşı şehit oldu

Nevşehir'de eğitim esnasında bir astsubay yanlışlıkla hem kendini hem silah arkadaşını vurdu. Yaşanan olayda 1 başçavuş şehit oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 14:37

Nevşehir'den acı haber! Eğitimde bir astsubayın yanlışlıkla vurduğu silah arkadaşı şehit oldu. İddiaya göre eğitimde silahını doldur-boşalt yapan bir astsubayın yanlışlıkla vurduğu silah arkadaşı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İKİ MEHMETÇİĞİMİZ YARALANDI

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Mahid Toparlak'ın iddiaya göre kuru tetik eğitimi yaparken silahı yanlışlıkla ateş aldı. Çıkan mermi Toparlak'ın elini sıyırdıktan sonra yanında bulunan silah arkadaşı İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un karın kısmına isabet etti.

Nevşehir'den acı haber! Eğitimde bir astsubayın yanlışlıkla vurduğu silah arkadaşı şehit oldu

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Meydana gelen olayda 2 astsubay da yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı astsubaylar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, karnından vurulan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Astsubay Toparlak'ın tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan, şehit olan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un Nevşehir'de bulunan evine Türk bayrağı asıldı.

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