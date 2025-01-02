Nezaket Uyur cinayetinde her şey ortaya çıktı! Müge Anlı Habibe'nin DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı

02 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:00

Müge Anlı'da 19 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Nezaket Uyur'un eşi Yusuf Uyur ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü belirlendi. Yusuf Uyur, genç kadının kardeşi Adem ile ilişkisi olduğunu söyleyerek kızı Habibe'nin kendisinden olmadığını söylemişti. Müge Anlı Amerika'dan gelen DNA sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler 19 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü söylenen anneleri Nezaket Uyur'u aramaya çıktı. Canlı yayına katılan babaları Yusuf Uyur, çocuklarının anlattığı her şeyi yalanlayarak eşinin kaybından haberi olmadığını söyledi. Günler sonra vicdanının sesini dinleyen gizli tanık yayına katılarak Yusuf Uyar ve kardeşleri Hüseyin, Nureddin, Adem ve Aslan'ın Nezaket Uyar'ı öldürdüklerini iddia etti.

KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

İfadeler sonrası Nezaket Uyur cinayetinde Yusuf Uyur ve kardeşleri Hüseyin, Nureddin, Adem ve Aslan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Müge Anlı ise Nezaket Uyur cinayetinde itiraf geldiğini duyurdu. Yusuf Uyur'un kardeşi Adem ise yengesi ile ilişkisi olduğunu ifadesinde itiraf etti.

"HABİBE BENDEN DEĞİL" DEMİŞTİ, MÜGE ANLI RAPORU AÇIKLADI

Yusuf Uyur, genç kadının kardeşi Adem ile ilişkisi olduğunu söyleyerek kızı Habibe'nin kendisinden olmadığını söylemişti. Müge Anlı, canlı yayında herkesin merak ettiği DNA raporu sonucunu duyurdu. DNA sonucuna göre Habibe, Nebile ve Sebile'nin babasının Yusuf Uyur olduğu kesinleşti.