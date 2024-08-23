Nezle şikayetiyle gittiği hastanede canından olmuştu! 7 yaşındaki Yüsra'nın otopsi raporu çıktı

23 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:51

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu hayatını kaybetti. Aile hastanede yanlış serum takıldığını iddia etti. Yüsra'nın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsinin ön raporu çıktı.

NEZLE ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

19 Mayıs'ta meydana gelen acı olayda Yüsra Türkoğlu bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında babası ve annesiyle hastaneye gitti. Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

10 SAAT BEKLETİLDİ, GÖZLERİ ŞİŞTİ

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi ve gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye, kalbi hızlanmaya başladı.

Sabah mesainin başlamasıyla gelen kardiyoloji doktoru çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Türkoğlu ailesi Yüsra'nın öldüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI!

Yüsra Türkoğlu'nun Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin ön raporu çıktı. Çıkan raporda, kalbin altı ve sol yanında, göğüsün orta kısmında, akciğer sağında ve solunda, kalp duvarında kanlı sıvının biriktiğini ve boyunun yan kısmında kanama olduğu tespit edildi.

Olayın üstünden 3 ay geçmesine rağmen henüz soruşturma izni çıkmadığını belirten Avukat Erkan Behçet Arıkan, "Yüsra'nın vefatından sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlgili bakanlık birimine müdahaleyi yapan hekimler ve pediatri kliniğindeki sorumlu kişiler hakkında soruşturma izni verilmesi için yazı yazıldı ve adli tıp kurumu raporu talep edildi." dedi.

Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü "Adli Tıp Kurumu, ön raporunda rahatsızlığın bir kalp rahatsızlığı sonucu olmadığını, Yüsra'nın kardiyolojik olarak herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığı konusunda ön rapor alındı ve dosya tam tetkikler için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na tevdi edilmiştir. Bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi ancak olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen henüz bir soruşturma izin talebi çıkmadı. Bu soruşturma izni dosyanın ilerlemesi ve yargılama sürecinin selameti açısından son derece önemli olup bakanlık birimlerinin olarak konu hakkında hassasiyetle hareket etmesini rica ediyoruz." dedi.

ACILI BABA KONUŞTU

Baba Cemil Türkoğlu ise "İlk günden itibaren iddia ettiğimiz gibi bizim çocuğumuz tamamen hastanede bir doktorun hatası sonucu öldü. Bu süreçte doktoru kurtarmak, hatasını örtmek için çocuğumuz cinayete kurban gitti. Üzerinden 3 ay geçmesine rağmen baskı altına alınarak olaydan vazgeçmemizi olayın arkasını bırakmamızı istediler. Adli tıp raporumuz çıktı. Adli tıp raporu bizim ilk günden beri iddia ettiğimiz doğruluğu kanıtlandı" şeklinde konuştu.