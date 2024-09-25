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Niğde'de başıboş köpek dehşeti! Talihsiz kadın ağır yaralandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Eylül 2024 19:54 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:12
Niğde&#039;de başıboş köpek dehşeti! Talihsiz kadın ağır yaralandı

Uzun süredir tartışılan başıboş köpek sorunu son bulmuyor Niğde'de bahçede elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli Beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpekler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan kadının çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu.

Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan Atlı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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