Niğde'de dağa tırmanan Belaruslu ikizler sırra kadem bastı! Günlerdir tek iz yok

20 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:55

Niğde'de bulunan Aladağlar'ına zirve tırmanışı için çıkan Belaruslu dağcı kardeşler sırra kadem bastı. İki kardeşin dağa tırmanırken çektikleri son fotoğraf ortaya çıktı. Kaybolan kardeşler her yerde aranıyor.

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Belaruslu dağcı ikiz kardeşler Mariao Ivankova ve Valentino Ivankova Niğde Aladağlar'ına tırmanmak için yola çıktı. Dağa tırmanan dağcı kardeşlerden bir süre sonra haber alınamadı. 2 dağcının bulunması için havadan yapılan arama faaliyetleri sabah saat 04.00'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekiplerince karadan da başlatıldı.

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Belarus uyruklu uyruklu ikizler Mariao ve Valentino Ivankova 17 Kasım'da Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı için yola çıkmış daha sonra kendilerinden haber alınamamıştı. 9 Kasım günü Belarus Konsolosluğu'nca Valiliğe telefonla verilen bilgide, Mariao Ivankova ve Valentino Ivankova isimli Belarus vatandaşı iki kişinin 15 Kasım'da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri ancak 18 Kasım'da geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiş ve yapılan ihbarın ardından dağcı kardeşleri bulmak için arama faaliyeti başlatılmıştı.

Öte yandan; Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi de kaybolan kardeşleri bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına personel ve lojistik destek verdi.