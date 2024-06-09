Niğde'de damat dehşeti! Kayınpederini defalarca bıçaklayarak katletti

09 Haziran 2024 17:13 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:17

Niğde'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; eşiyle boşanma aşamasında olan R.T, çocuklarını almak için kayınpederi Cafer Deniz'in evine gitti.

Burada kayınpederi ile tartışmaya başlayan R.T. (32), daha sonrasında kayınpederini çocuklarını vermek istemeyince bıçakladı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cafer Deniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Cafer Deniz

KATİL DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Cafer Deniz'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, cinayet şüphelisi R.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.