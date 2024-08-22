Niğde'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

22 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:14

Aydın'da yolcu otobüsü faciası: Önce yayaya çarptı ardından yan yattı! Ölü ve yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü faciası: Önce yayaya çarptı ardından yan yattı! Ölü ve yaralılar var

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında Çamardı - Niğde karayolu Kavlaktepe Köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Yasin Ş. (24) idaresindeki araç ile Çamardı istikametine seyir halinde olan Suat T. (52) idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle beraber Fatma Ş.(24), İ. S. (34), A. E.(19), M. T. (21) M. K. (37) E. Y. (40) ve M. A. A. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.