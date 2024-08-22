Niğde'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:14
Niğde'nin Çamardı ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 9 yaralının olduğu bildirildi. Tedaviye alınan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında Çamardı - Niğde karayolu Kavlaktepe Köyü yakınlarında kaza meydana geldi.
ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Edinilen bilgiye göre, Yasin Ş. (24) idaresindeki araç ile Çamardı istikametine seyir halinde olan Suat T. (52) idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle beraber Fatma Ş.(24), İ. S. (34), A. E.(19), M. T. (21) M. K. (37) E. Y. (40) ve M. A. A. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
BİR YARALININ DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı