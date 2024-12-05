Niğde'de korkunç olay! Hamamdan cansız bedenleri çıktı

05 Aralık 2024 21:08 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 21:24

Niğde'deki bir erkekler hamamında facia yaşandı. Palet sobadan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kış mevsimiyle birlikte soba zehirlenmeleri vakaları artış gösterdi. Son olarak Niğde​'de hamamda kurulan pelet sobadan sızan gaz, hamam çalışanı ve bir müşterinin ölümüne neden oldu.

YERDE YATAN 2 ERKEK CESEDİ ALARMA GEÇİRDİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; acı olay Bor​ ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. İlçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hamamdaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerin ardından müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A.'nın (65) hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahısların hamamdaki pelet sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

İki kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.