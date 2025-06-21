Niğde’de kurbağa kaçakçılarına baskın: 133 kilo canlı kurbağa ele geçirildi

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde izinsiz olarak dere yatağından kurbağa toplayan 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından 133 kilo canlı kurbağa ele geçirildi.

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde izinsiz kurbağa toplayan kaçakçılar yakalandı. Çardak köyünde yakalanan ve kurbağaları yurt dışına satmak amacıyla topladıkları belirlenen şahıslar hakkında, biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı.

CANLI OLARAK TEKRAR SALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemeler sonucunda ele geçirilen kurbağalar canlı olarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Jandarma ekiplerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamı tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.