Niğde'de şarampol faciası! Traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de meydana gelen kazada tekerinden hasar gören traktör şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Niğde'ni Bor ilçesine bağlı Havuzu köyünde, öğle saatlerinde traktör kazası meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki traktör, sol tekerleğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ!
Traktör sürücüsü Ramazan K. olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Emine K. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ÖĞLE SAATLERİNDE DE KAZA YAŞANMIŞTI
Öte yandan öğle saatlerinde Niğde'de meydana gelen bir başka kazada yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmış ve Yakacık köyü yakınlarındaki kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Bu haber çok üzücü, Allah rahmet eylesin umarım yara alan kişi en kısa sürede iyileşir