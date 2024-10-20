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Niğde'de şarampol faciası! Traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 19:16 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:32
Niğde&#039;de şarampol faciası! Traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de meydana gelen kazada tekerinden hasar gören traktör şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Niğde​'ni Bor ilçesine bağlı Havuzu köyünde, öğle saatlerinde traktör kazası meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki traktör, sol tekerleğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Traktör sürücüsü Ramazan K. olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Emine K. yaralandı.

Niğde'de şarampole faciası! 1 ölü, 1 yaralı  - 1. Resim

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE DE KAZA YAŞANMIŞTI

Öte yandan öğle saatlerinde Niğde'de meydana gelen bir başka kazada yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmış ve Yakacık köyü yakınlarındaki kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet20 Ekim 2024 19:20

Bu haber çok üzücü, Allah rahmet eylesin umarım yara alan kişi en kısa sürede iyileşir

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