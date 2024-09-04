Nijerya, İtalya, Türkiye üçgeninde kirli aşk tuzağı! Sahte profille dolandırıcılık ortaya çıktı

04 Eylül 2024 10:25 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:51

Vicdansızlığın böylesi! Her şeyi altın için yapmış... Kahve içmeye çağırıp, sopayla katletti

Vicdansızlığın böylesi! Her şeyi altın için yapmış... Kahve içmeye çağırıp, sopayla katletti

Nijerya, İtalya, Türkiye üçgeninde kurulan kirli tuzak ortaya çıktı. İtalya'da yaşayan ve yaklaşık 20 bin takipçisi bulunan göz doktoru Giuseppe Sebastio, dolandırıcılık ağına alet edildi.

FOTOĞRAFLARINI ÇALIP SAHTE HESAP AÇTILAR

İtalyan doktorun fotoğraflarını çalan Nijeryalı bir çete, bu fotoğraflarla sahte profiller oluşturdu. Çete üyeleri doktorun fotoğraflarını kullanarak 'Dr. Philips Thomson', 'Owen Carter' gibi sahte isimlerle yeni hesaplar açtı.

DUYGUSAL BAĞ KURARAK TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Çetenin ağına takılanlar ise Türk kadınları oldu. Oluşturulan sahte profillerle Türk kadınlarına mesaj atan çete üyeleri, ilk olarak duygusal bağ kurma yoluna gitti. Daha sonra kendilerinin hesaptaki kişi, Suriye'de doktor olarak çalıştığını, dul ve bir kız çocuk sahibi olduğunu söyleyerek evlilik planladığını belirtti.

YÜKLÜ EMEKLİ İKRAMİYESİ YALANIYLA GÖZ BOYADILAR

Mesajlar üzerinde sohbeti ilerleten çete üyeleri, ardından emekli olacakları yalanını söyleyerek dolandırıcılığın ilk adımını attı. Yüklü miktarda emekli ikramiyesi alacağını iddia ederek kadınların dikkatini çeken şebeke, bu parayı Türkiye'ye göndermek istediklerini ve çocuğuna bakacak iyi biriyle evlenmek istediklerini iletti.

Çete üyelerinin yalanlarına kanan kadınları bir süre geçtikten sonra kargocu kılığına giren şebeke aradı. Kargonun onlara ulaşması için para talep etti. Emekli ikramiyesinden yüklü miktarda para geleceğini sanan kadınlar tuzağa düştü.

"HER GÜN DOLANDIRILAN KADINLAR BENİ ARIYOR"

Dolandırıcılığa alet edilen İtalyan doktor Giuseppe Sebastio ise Sabah'a yaptığı açıklamada yaşanan mağduriyetleri doğruladı. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla sosyal medya aktif biçimde kullandığını dile getiren doktor Sebastio, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Fotoğraflarını kullanarak sahte hesaplar açtığını kaydeden Sebastio, "Bazı Nijeryalı dolandırıcılar, fotoğraflarımı sahte profillerde kullanarak Türk kadınlarıyla iletişime geçiyor. Kadınları aşık ederek para istiyorlar. Kadınlar benim fotoğraflarıma inanıp para göndermesinler. Çok üzgünüm. Her gün dolandırılan birçok kadın bana ulaşıyor" diye konuştu.

Nijeryalı çete tarafından dolandırılmak üzereyken sahtekarlığın farkına varan 2 kadın daha Sabah'a konuştu. Söz konusu kadınlar, sahte profilden mesaj atan dolandırıcıların emekli olacakları ve büyük bir ikramiye alacakları iddiasında bulunduğunu bildirdi.

İkramiye parasını Türkiye'ye göndermek istediklerini söyleyince dolandırılacaklarını anlayan kadınlar iletişimi kestiklerini belirtti. Tuzağa düşmekten son anda kurtulan kadınlar, fotoğraftaki kişinin gerçek kimliğini araştırdıklarında ise İtalyan doktor Giuseppe Sebastio'ya ulaştıklarını ve fotoğraflarının kullanıldığını iletti.