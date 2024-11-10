Nikah memuru ve damat yanlışlıkla evlendi! Mobil bankacılığa girince şoke oldu

10 Kasım 2024 12:22 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:48

Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı'nın başına gelen olay filmleri aratmadı. Otlatıcı, 2021 yılında nikah kıyacağı damatla sehven evlendiğini anlattı. Mobil bankacılığa giriş yaptığında durumu fark eden nikah memuru hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Kamyonetle geldiler, gece kulübünde katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyonetle geldiler, gece kulübünde katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı, başına gelen ilginç olayı anlattı. 2021 yılında nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlatan Otlatıcı, durumu fark edince hayatının şokunu yaşadı.

Gülay Otlatıcı, son dönemlerde boşanma oranlarında artış gözlemlendiğini, bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, evliliğin temelini "5S modeli" olarak tanımladığı sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyetin oluşturduğunu söyledi.

Yaşadığı ilginç anlardan bazılarına kendisinin de istemeden dahil olduğunu belirten Otlatıcı, 1996 yılında evlendiği eşini 2020 yılında kaybettiğini aktardı. Otlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlattı.

"DAMATLA YANLIŞLIKLA EVLENDİ"

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde görevli memur tarafından yapılan hatanın filmlere konu niteliğinde olduğunu belirten Otlatıcı, şunları söyledi:

"Filmlere konu olacak bir anım var. Evliliklerimizin bildirimlerini eskiden biz kendimiz yapmıyorduk, nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Olayı nasıl fark ettim? Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. 'Gülay hanım kızlık soy isminiz mi acaba?' dediler. 'Hayır, benim kızlık soyadım da değil.' diye belirttim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım."