Nikah salonları bugün doldu taştı! Bugünü kaçıran için işte ikinci tarih

Evleneceği tarihi önemli bulan çiftler 5.5.2025 tarihini kaçırmamak için gayret edip bu tarihte dünyaevine girdi. Ülke genelindeki nikah salonlarında bugün ciddi bir yoğunluk yaşandı. Bugünü kaçıranlar 25.5.2025 için yetişmeye çalışıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bugün nikah salonlarına farklı bir yoğunluk vardı. Yoğunluğun sebebi günün tarihinde gizliydi. Evlilikleri için unutulması zor bir gün olmasını tercih eden çifler 5.5.2025 tarihinde dünyaevine girmek için nikah salonlarını doldurdu.

"TARİH KULAĞA HOŞ GELİYOR"

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bağcılar’da da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonuna akın etti. Bu sebeple Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda da yoğun bir gün yaşandı. 05.05.2025 günü evlenmek için günler öncesinden yerlerini ayıran çiftler, sevdikleriyle birlikte salonu doldurdu.

Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerini unutulmaz bir tarih olarak seçen 18 Çift, "Evet" diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı attı. Yetkililer, bu ay içinde günlük en fazla 10 nikah olduğunu ancak bugün bu sayının 18’e çıktığını söyledi.



Bugün nikahı kıyılan çiftler arasında Kübra Pala ile Mustafa Yılmaz da bulunuyor. Üniversitede tanıştıklarını söyleyen Pala, "Özel bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz. 4 Ağustos tarihinde de evleniyoruz" dedi. Seda Yıldırım ise "Tarih kulağa güzel geliyor. Bir de unutulmaz olsun diye bugünü seçtik" diye konuştu.



Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da bu özel günde beraberliklerini anlamlandırmak için imza atan çiftleri tebrik ederek bir ömür mutluluklar diledi.

11 DAKİKADA NİKAH

Konya Meram'da da "05.05.2025" tarihini bir ömür boyu unutulmaz kılmak isteyen 42 çift, Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvurarak hayatlarını bu özel günde birleştirme kararı aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na gelen çiftler evliliklerini bu özel günle taçlandırırken, nikah memurlarının tempolu çalışmasıyla neredeyse 11 dakikada bir çiftin nikahı kıyıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da çiftlerin aileleri ile birlikte bu özel ana tanıklık etti. Bu unutulmaz günde çiftleri yalnız bırakmayan Başkan Kavuş, bazı çiftlerin nikahını bizzat kendi kıydı ve bugün nikah kıyan tüm çiftlere de ömür boyu mutluluk diledi. Genç çiftler bugünü özellikle seçtiklerini belirterek, mutluluklarını dile getirdiler.



25.05.2025 İÇİN DE BAŞVURANLAR VAR



Aile kurumunun bu toprakların en kıymetli değerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, özel günlerde yuva kurmak için yapılan başvuruların katlanarak arttığına işaret etti. Bundan sonraki özel gün olan 25.05.2025 tarihi için şimdiden 47 çiftin başvuru yaptığını duyuran Başkan Kavuş, yılbaşından bugüne 800 çiftin evlilik için müracaat ettiğini belirterek, "Bunlar sevindirici rakamlar. Allah artırsın, tüm evlilikleri daim etsin. Bugün nikahlarını kıyan gençlerimize bir ağabeyleri, bir kardeşleri olarak sürpriz yapmak istedim. Çünkü bu özel tarih gibi belediye başkanının onlara şahitlik etmesi de güzel bir anı olarak kalacak. Sadece bugün değil, yılın her günü gençlerin nikahlarına katılmaya çalışıyorum. Çünkü evlilikle sadece iki insanın değil, iki ailenin, iki hayatın birleşmesine şahitlik ediyoruz.

Bugün burada da hem onların mutluluklarına ortak oldum hem de nikahlarına şahitlik ettim. Bazılarının da nikahını bizzat kendim kıydım. Tüm evlenen gençlere ve bu mukaddes birlikteliği böylesine özel bir tarihle taçlandırmak isteyen tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Meram Belediyesi olarak aile müessesesini her zaman destekliyor, genç çiftlerimizin yanında yer alıyoruz. Bugün burada atılan her imza, yalnızca bir evliliğin başlangıcı değil, toplumun temeline umutla atılan bir harçtır. Aile kurmak, toplumumuzun en sağlam temellerinden biridir. Bugün bu temeli atan tüm çiftlerimize sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu bir ömür diliyorum."

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda da sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan törenler, aralıksız şekilde gün boyu devam etti. Her 20 dakikada bir nikah kıyılarak, nikah memurları özverili çalışmalarıyla yoğun talebi karşıladı. Çiftler ve aileleri, bu anlamlı günde "evet" diyerek heyecanlarını paylaştılar.

