Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

Nisan ayı ile birlikte kış mevsimi geri döndü. Son birkaç gündür yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının bugün 32 ile yağış, bazı illere kuvvetli kar yağışı getirmesi bekleniyor. 8 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Yurdun batısında ise durum tam tersi, İşte 8 Nisan hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan Salı hava durumu raporunu paylaştı. Soğuk hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağının değerlendirildiği raporda tam 32 il için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi. Yurdun kesimindeki 8 il için de sarı kodlu uyarı paylaşıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (8 NİSAN 2025 SALI)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sakarya çevrelerinde yağış görüleceği öngörülüyor. Bu yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman gök gürültülü sağanaklara dönüşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı kesimi ve Van’ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 18°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 15°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 6°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KARABÜK 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 13°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 11°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADIYAMAN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı