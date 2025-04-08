Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu
Nisan ayı ile birlikte kış mevsimi geri döndü. Son birkaç gündür yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının bugün 32 ile yağış, bazı illere kuvvetli kar yağışı getirmesi bekleniyor. 8 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Yurdun batısında ise durum tam tersi, İşte 8 Nisan hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan Salı hava durumu raporunu paylaştı. Soğuk hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağının değerlendirildiği raporda tam 32 il için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi. Yurdun kesimindeki 8 il için de sarı kodlu uyarı paylaşıldı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (8 NİSAN 2025 SALI)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sakarya çevrelerinde yağış görüleceği öngörülüyor. Bu yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman gök gürültülü sağanaklara dönüşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı kesimi ve Van’ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 18°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 15°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu
KONYA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 6°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu
KARABÜK 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu
SİNOP 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı