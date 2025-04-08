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 | Suat Vilgen

Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

Nisan ayı ile birlikte kış mevsimi geri döndü. Son birkaç gündür yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının bugün 32 ile yağış, bazı illere kuvvetli kar yağışı getirmesi bekleniyor. 8 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Yurdun batısında ise durum tam tersi, İşte 8 Nisan hava durumu...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 06:37
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 06:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan Salı hava durumu raporunu paylaştı. Soğuk hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağının değerlendirildiği raporda tam 32 il için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi. Yurdun kesimindeki 8 il için de sarı kodlu uyarı paylaşıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (8 NİSAN 2025 SALI)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sakarya çevrelerinde yağış görüleceği öngörülüyor. Bu yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman gök gürültülü sağanaklara dönüşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı kesimi ve Van’ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL 10°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KIRKLARELİ 8°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KOCAELİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • DENİZLİ 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • İZMİR 18°C Parçalı ve çok bulutlu
  • MUĞLA 15°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ANTALYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • HATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ISPARTA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu
  • KONYA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 6°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu
  • KARABÜK 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu
  • SİNOP 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • RİZE 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SAMSUN 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • TRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 13°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • KARS 11°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • MALATYA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • VAN 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Nisan ayında kuvvetli kar alarmı! Meteoroloji 32 il için uyardı | 8 Nisan hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NEDİR?
8 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 80,78 seviyesindedir.
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