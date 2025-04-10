Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, birçok ilde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji'nin uyardığı illerdeki yüksek kesimler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar vatandaşları hayrete düşürürüken bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. İşte detaylar...

Son günlerde ülke genelinde bahar havası beklenirken kış yeniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte birçok ilde kar yağışı görüldü.

SİVAS 10 DAKİKADA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sivas'ta gün içerisinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde yüksek kesimlere yağan kar, kent merkezine ulaştı.

Yaklaşık 10 dakika içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Sivas'ta yağan karın tadını vatandaşlar çıkardı.

Üniversite öğrencisi Umut Eren Bakır, ilk defa böyle bir duruma şahit olduğunu ifade ederek, "Nisan ayında daha önce hiç bu kadar kar görmemiştim. Sivas'ta iklim değişikliği kendini gösteriyor. Kaç yıldır Sivas'tayım ama ilk defa böyle bir ana şahit oluyorum. Kar aniden bastırdı" dedi.

KIRIKKALE'DE ZİRAİ DON UYARISI

Kırıkkale'de gün boyunca etkili olan yağmurun ardından, gece saatlerinde hafif kar yağışı görüldü. Nisan ayında yağan kar, vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kırıkkale için zirai don uyarısı yaptı. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Bereketli bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Şevket Karataş, "Kışın görmediğimiz karı nisan ayında gördük. Şükürler olsun, bereket yağıyor. İnşallah çiftçilerimize de faydalı olur, bolluk ve bereketli bir yıl geçiririz inşallah" dedi. İbrahim Atasever ise, "Beklemediğimiz kar nisan ayında geldi. Bu da bize sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

KONYA VE TOKAT'TA KAR KALINLIĞI 10 CM BULDU

Konya'da gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.

Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.

İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.

Tokat'ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı sonrası Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri beyaza büründü.