Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, birçok ilde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji'nin uyardığı illerdeki yüksek kesimler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar vatandaşları hayrete düşürürüken bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 03:07
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 03:07

Son günlerde ülke genelinde bahar havası beklenirken kış yeniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte birçok ilde kar yağışı görüldü.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

SİVAS 10 DAKİKADA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sivas'ta gün içerisinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde yüksek kesimlere yağan kar, kent merkezine ulaştı.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Yaklaşık 10 dakika içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Sivas'ta yağan karın tadını vatandaşlar çıkardı.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Üniversite öğrencisi Umut Eren Bakır, ilk defa böyle bir duruma şahit olduğunu ifade ederek, "Nisan ayında daha önce hiç bu kadar kar görmemiştim. Sivas'ta iklim değişikliği kendini gösteriyor. Kaç yıldır Sivas'tayım ama ilk defa böyle bir ana şahit oluyorum. Kar aniden bastırdı" dedi.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

KIRIKKALE'DE ZİRAİ DON UYARISI

Kırıkkale'de gün boyunca etkili olan yağmurun ardından, gece saatlerinde hafif kar yağışı görüldü. Nisan ayında yağan kar, vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kırıkkale için zirai don uyarısı yaptı. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Bereketli bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Şevket Karataş, "Kışın görmediğimiz karı nisan ayında gördük. Şükürler olsun, bereket yağıyor. İnşallah çiftçilerimize de faydalı olur, bolluk ve bereketli bir yıl geçiririz inşallah" dedi. İbrahim Atasever ise, "Beklemediğimiz kar nisan ayında geldi. Bu da bize sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

KONYA VE TOKAT'TA KAR KALINLIĞI 10 CM BULDU

Konya'da gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.
Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.
İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Tokat'ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı sonrası Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri beyaza büründü.

Nisan ayında lapa lapa kar! Birçok il beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de şiddetli yağmur ve fırtına! Okullar bir gün tatil edildi
İstanbul’da kar yağacak mı? Gözler Meteoroloji’den gelecek açıklamada
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.