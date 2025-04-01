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 | Suat Vilgen

Nisan yağmurları şiddetleniyor! Meteoroloji 8 il için sarı kod uyarısı yaptı! 1 Nisan hava durumu

Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. 8 il için ise sarı kodlu alarm verildi. İşte 1 Nisan hava durumu!

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Nisan yağmurları şiddetleniyor! Meteoroloji 8 il için sarı kod uyarısı yaptı! 1 Nisan hava durumu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 06:55
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 07:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, nisan ayının ilk günü için kritik uyarılarda bulundu. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, 8 il için sarı kodlu alarm verildi. Özellikle Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtına etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep’te görülecek. Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOZ AŞINIMINA DİKKAT

Hava Sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu arada Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı görülebilir. Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ve Balıkesir’in batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KOCAELİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • DENİZLİ 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • İZMİR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • MUĞLA 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • HATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MERSİN 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli
  • olması bekleniyor.
  • KONYA 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • NEVŞEHİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARABÜK 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ARTVİN 23°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • VAN 12°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • DİYARBAKIR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİİRT 922°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ŞANLIURFA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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