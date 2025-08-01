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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, aldığı kararla Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ı vatandaşlığa kabul etti.

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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 14:08

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Aziz Sancar'ın KKTC'ye ", teknik ve alanında" hizmet vereceği ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağı belirtilerek, "Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının B bendi uyarınca Aziz Sancar'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu

"KKTC TANINMALIDIR"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Nobel Kimya Ödülü sahibi Sancar'ın geniş biyografisine de yer verilerek, KKTC vatandaşlığına alınmasında, dünya çapında bilim insanı kimliği ile insanlığa yaptığı hizmetlerin de etkili olduğu belirtildi.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar daha önce üzerinde "KKTC tanınmalıdır" yazılı tişört giyerek, uluslararası kamuoyunda KKTC'nin tanınması için yürütülen çalışmalara destek vermişti.

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ETİKETLER
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#Aziz Sancar
#Nobel Kimya Ödülü
#Yurttaşlık
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