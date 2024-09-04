Nöbette kendini vuran asker hayatını kaybetti!

04 Eylül 2024 23:30 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 23:32

Bolu'da F Tipi Kapalı Cezaevi’nde görev başında olan asker silahıyla kendini vurdu. Asker olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.