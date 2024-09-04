Nöbette kendini vuran asker hayatını kaybetti!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 23:30 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 23:32
Bolu'da F Tipi Kapalı Cezaevi’nde görev başında olan asker silahıyla kendini vurdu. Asker olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, kule nöbetinde görevli olan A.Ç., silahıyla kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu askerin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: tgrthaber.com