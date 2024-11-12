Norveç'te satılık evin fiyatı duyanları şoke etti! Hem manzarası hem de fiyatı gündeme oturdu

12 Kasım 2024 09:44 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:55

Norveç'te satılık bir evin fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Fiyortun kıyısında muhteşem manzaraya sahip evin 1 milyon 200 bin liraya satılması kullanıcıları şoke etti.

İstanbul'daki konut fiyatlarındaki artış vatandaşın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kiraların ve ev fiyatlarındaki fahiş artışlar vatandaşın elini kolunu bağladı. Harabeye dönen ev için bile 30 bin lira kira istenince vatandaş da ev sahibi olma hayali kurmaya başladı. Fakat İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ev fiyatları da tavan yaptı.

NORVEÇ'TEKİ EVİN FİYATI ŞOKE ETTİ

İstanbul'da apartman daireleri için istenen fiyatlar dudak uçuklatırken Norveç'te satılık bir evin hem fiyatı hem de manzarası gündeme oturdu. Fiyort kıyısında muhteşem manzaraya sahip evin 33 bin 500 euroya (yaklaşık 1.2 milyon lira) satıldığını gören kullanıcılar paylaşıma adeta yorum yağdırdı.