Noterlik kanun teklifi kabul edildi: Yeni teklifin ayrıntıları belli oldu!

23 Ekim 2024 20:04 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 20:11

Noterlik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Noterlik Ücret Tarifesi Ocak ayında belirlenecek. Noterlikte yapılan işlemler için ödenecek vergi, resim harç ve diğer kağıt bedelleri banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek. İşte merak edilen teklifin ayrıntılar...

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TBMM​ Adalet Komisyonu’nda Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklif ile, avukatların stajına engel olmamak kaydıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Noterlerin tatil gün ve saatleri belirleniyor. Noterlik Ücret Tarifesi Ocak ayında belirlenecek. Noterlikte yapılan işlemler için ödenecek vergi, resim harç ve diğer kağıt bedelleri banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek.

El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Türk Ceza Kanunu’na madde ekleniyor. Söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.