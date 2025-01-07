Nüfus azalmasına karşı harekete geçildi: İlk toplantı günü ve gündem belli

07 Ocak 2025 18:15 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:20

Türkiye'nin nüfus ve aile politikalarını yeniden şekillendirmek amacıyla kurulan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 9 Ocak 2025’te ilk toplantısını gerçekleştirerek, evlilik oranlarının artışı, doğurganlık hızının desteklenmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik önemli kararlar almayı hedefliyor.

Nüfusta korkutan tablo! Türkiye'de en kötü senaryo gerçek oldu: "Böyle devam ederse..."

Nüfusta korkutan tablo! Türkiye'de en kötü senaryo gerçek oldu: "Böyle devam ederse..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu, 9 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, Türkiye’nin nüfus ve demografik değişimleri, nüfus politikaları ve Aile ve Gençlik Fonu gibi başlıklar ele alınacak.

NÜFUS POLİTİKALARI İÇİN KRİTİK ADIM

Son yıllarda Türkiye​'de evlilik oranlarının ve doğurganlık hızının azalması üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve nüfus artışının desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın önerisiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 24 Aralık 2024’te Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu kuruldu.

Kurul, ilgili bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, üniversiteler ve diğer paydaşların katkısıyla düzenli olarak toplanacak ve nüfus politikalarını değerlendirecek.

İLK TOPLANTININ GÜNDEMİ

Kurulun ilk toplantısında, nüfus artışını hızlandırmak ve aile kurumunu güçlendirmek için somut adımlar masaya yatırılacak. Evlilik yaşının yükselmesi ve doğurganlık hızındaki düşüşün nedenleri tartışılacak, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

AİLE VE GENÇLİK FONU İLE YENİ DESTEKLER

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, belirlenen pilot illerde yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunulmaya başlandı. Bu desteğin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve ailelerin daha güçlü bir sosyal yapıya kavuşması için yapılacak çalışmalar kurulun gündeminde yer alacak.

Ayrıca, kadınların iş ve aile hayatını aynı anda sürdürebilmelerini kolaylaştıracak yeni çalışma modelleri üzerinde durulacak. Bu sayede, kadınların iş hayatından kopmadan aile kurmalarına olanak sağlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN NÜFUS POLİTİKALARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Kurul, belirli aralıklarla toplanarak Türkiye’nin nüfus politikalarını gözden geçirecek ve nüfus artışını teşvik edecek yeni stratejiler geliştirecek. Kurul, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için uzun vadeli planlamalar yapacak.